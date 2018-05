Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais torturam filhos menores durante cinco anos

Homem usava água a ferver para queimar as dez crianças e a mãe nada fazia.

Por Rita F. Batista | 01:30

Dez crianças foram resgatadas depois de terem sido torturadas pelos pais durante, pelo menos, cinco anos, na Califórnia.



A polícia concluiu que Jonathan Allen, de 29 anos, o pai da maior parte das crianças, queimava os jovens com água a ferver, torturava-os com afogamentos simulados e estrangulamentos e disparava chumbos com pistolas de pressão de ar contra o corpo dos menores. A mãe das crianças, Ina Rogers, de 30 anos, assistia às sessões de tortura e nada fazia.



A investigação começou no final de março quando a polícia encontrou um rapaz de 12 anos a dormir na rua.



Quando as autoridades foram entregar o menino aos pais encontraram outras nove crianças, com idades entre os quatro meses e os 12 anos, "amontoadas" numa sala cheia de fezes e comida podre espalhada pelo chão. A descrição dos crimes foi feita à polícia pelas crianças mais velhas.



O casal foi na quarta-feira presente a juiz e ambos ficaram detidos por serem acusados de crimes graves de negligência e abuso de menores.