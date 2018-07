Pais transformam casa em quadro de Van Gogh por causa de filho autista

Gesto de amor, para que o filho não se perca, gerou inicialmente complicações com o governo da Florida.

Um casal de Mount Dora, na Florida, Estados Unidos, decidiu fazer da fachada de casa uma réplica do quadro "noite estrelada" de Van Gogh. Este foi um gesto de amor paternal para o filho autista de 25 anos, para que este não se perdesse no bairro, em Mount Dora.

Os pais Nancy e Lubomir tiveram a iniciativa para que o jovem consiga sempre encontrar a sua casa, diferençando-a claramente de todas as outras.

Este gesto, embora altruísta, valeu ao casal algumas complicações com o estado que lhes exigiu que a pintura fosse apagada e ainda apresentou uma multa por alegadamente se tratar de um painel que constituía distração aos motoristas. A mãe do jovem autista ficou indignada e contrapôs com violação do direito familiar e liberdade de expressão.

O Conselho Municipal de Mount Dora, na Florida, recuou imediatamente e, além de anular a multa e permitir a pintura, ainda indemnizou a família em mais de 13 mil euros. Além disso, o responsável do conselho fez um pedido de desculpas público ao casal indemnizado.