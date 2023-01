Palco que ia receber Papa Francisco no Congo desaba três dias antes da visita Papal

Parte do palco construído para recer o Papa Francisco num estádio de Kinshasa, na República Democrática do Congo, desabou durante a noite desta segunda-feira, durante uma forte tempestade. Segundo a Reuters, o acidente conteceu três dias antes da visita do Papa, que deverá chegar à República Democrática do Congo esta terça-feira à tarde e dirigir-se aos jovens e catequistas no Estádio dos Mártires em Kinshasa, na quinta-feira de manhã."Foi a estrutura e a decoração gyproc (gesso cartonado) que ruiu, mas o pódio ainda está no lugar e o trabalho está em curso para que tudo fique pronto a tempo", disse o chefe da polícia de Kinshasa, Sylvano Kasongo, à Reuters.Os jornalistas não foram autorizados a entrar no estádio, e as tropas da Garde Republicaine, uma unidade militar de elite encarregada de proteger o presidente congolês e as instituições estatais, estavam a impedir a entrada de pessoas externas à obra durante as reparações.O Ministro do Interior Daniel Aselo Okito visitou o estádio esta segunda-feira e disse que esperava que as reparações estivessem concluídas a tempo para o evento de quinta-feira.