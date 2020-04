Pandas acasalam pela primeira vez em 10 anos após zoo fechar portas devido ao coronavírus

Ocean Park, em Hong Kong, China, que não acasalavam há dez anos e fizeram-no quando o zoo fechou devido ao coronavírus, avança a CNN.Ying Ying e Le Le são residentes do jardim há muito tempo e fonte do Ocean Park revelou que após uma década de tentativas de acasalamento natural, os pandas finalmente conseguiram.Devido à pandemia do novo coronavírus, o zoo foi encerrado para visitantes no fim de janeiro e o comportamento dos animais começou a mudar. O staff reparou que os pandas gigantes estavam a agir como seria expectável na época de acasalamento."Desde o fim de março que Ying Ying começou a passar mais tempo a brincar na água, enquanto que Lele tem deixado o seu odor no habitat do parceiro", revelou fonte do zoo.Apesar de ainda ser muito cedo para saber se Ying Ying está grávida, o staff do Ocean Park está a monitorizar o corpo e possíveis mudanças no comportamento do animal.De acordo com o Ocean Park, só existem cerca de 1.800 pandas gigantes no seu habitat natural.Se Ying Ying estiver grávida, o período de gestação para pandas gigantes demora entre 72 e 324 dias.