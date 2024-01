Papa diz que lógica do ódio e da violência não pode ser justificada

O Papa Francisco afirmou este sábado que "a lógica do ódio e da violência nunca pode ser justificada" porque nega a própria humanidade, durante a celebração Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, noticiou a EFE.

"Que a memória e a condenação do horrível extermínio de milhões de judeus e de outras religiões no século passado nos ajudem a não esquecer que a lógica do ódio e da violência nunca pode ser justificada, porque nega a nossa própria humanidade", disse.

A mensagem, publicada na rede social X (antigo Twitter), serviu para assinalar o Dia da Memória, celebrado a 27 de janeiro, dia em que as tropas aliadas entraram no campo nazi de extermínio de Auschwitz.