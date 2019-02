Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa expulsa cardeal pedófilo

Caso que ditou o afastamento tardio de Theodore McCarrick foi o abuso de um adolescente cometido nos anos 70.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O arcebispo emérito de Washington, Theodore McCarrick, foi expulso do sacerdócio depois de uma investigação ordenada pelo Papa Francisco a alegações de abusos a seminaristas adultos e menores. Em 2018, as alegações tinham já levado McCarrick, de 88 anos, a ser afastado do serviço ativo e depois a resignar-se ao Colégio Cardinalício, sendo o primeiro a fazê-lo desde 1927.



O afastamento do cardeal acontece a dias da cimeira no Vaticano sobre abusos na Igreja e vem relembrar um caso polémico. Em 2018 o arcebispo Carlo Maria Viganò acusou Francisco de saber dos abusos de McCarrick cinco anos antes de finalmente aceitar a resignação do cardeal. Viganò acusou Francisco de ter anulado as medidas tomadas pelo seu antecessor, Bento XVI, para afastar McCarrick.



O caso que acabou por ditar o afastamento tardio do cardeal foi o abuso de um adolescente cometido nos anos 70, quando McCarrick era padre em Nova Iorque. A denúncia foi tornada pública pelo cardeal Timothy Dolan, que disse haver provas de uma investigação independente.



Depois, outras alegadas vítimas vieram a público acusar McCarrick de os ter forçado a fazer sexo numa casa em Nova Jérsia.



Notícias deram conta de pelo menos dois casos em que foram firmados acordos financeiros para compensar vítimas de abusos do bispo.



Papa convocou cimeira sobre abusos

A expulsão do antigo arcebispo de Washington acontece a escassos dias da cimeira sobre abusos sexuais na Igreja, que terá lugar no Vaticano nos dias 21 a 24, reunindo os presidentes das conferências episcopais de todo o Mundo.



A reunião inédita começou a ser preparada no final de 2018 ante a multiplicação de escândalos de abusos de menores e visa debater mecanismos para evitar novos casos, expulsar os abusadores e apoiar as vítimas.



Abusos de padres sobre freiras

O Papa surpreendeu no início do corrente mês quando admitiu a existência de casos de abusos de sacerdotes sobre freiras. Francisco disse que os casos eram conhecidos mas pediu relatórios detalhados às mais de 630 organizações católicas femininas existentes pelo Mundo.



PORMENORES

Escândalo na Alemanha

Em outubro, um relatório secreto chegou a público revelando que entre 1946 e 2014 mais de 3600 menores foram vítimas de abusos de padres e bispos.



Revolta no Chile

Em maio de 2018, 34 bispos chilenos pediram a resignação em protesto contra o encobrimento de abusos na Igreja chilena.



Pornografia infantil

Em junho de 2018 o antigo núncio apostólico Carlo Alberto Capella foi condenado a 5 anos de cadeia no Vaticano por posse de pornografia infantil.