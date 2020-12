Beber café em copos de papel é perigoso para a sua saúde. De acordo com um estudo publicado recentemente no The Journal Of Hazardous Materials, sugere-se que esses copos contém milhares de microplásticos prejudiciais.



Quem diz café, diz chá ou outras bebidas quentes, uma vez que os copos de papel com forros contêm plástico e podem ser prejudiciais para a saúde.

"Cada pessoa bebe, em média, três chávenas de café ou chá por dia, num copo de papel, ingerindo 75 mil partículas microplásticas", afirmou a autora principal da pesquisa, Sudha Goel. A especialista avançou ainda que, nos primeiros 15 minutos, "a camada microplástica da chávena degrada-se".

Conduzido por uma equipa de investigadores do Instituto de Tecnologia da Índia, este é o mais recente estudo sobre os perigos representados pelo consumo involuntário de microplásticos.