Parlamento britânico invadido por ativistas ambientais

Membros de um grupo de ativistas ambientalistas entrou no parlamento britânico, em Londres, Reino Unido, esta sexta-feira e juntou-se perto da cadeira do orador.O grupo "Extinction Rebellion" publicou uma fotografia na rede social Twitter onde mostrou manifestantes dentro da Câmara dos Comuns a segurar cartazes onde se lia: "Deixem o povo decidir" e "Assembleia dos Cidadãos agora".O Parlamento não estava reunido no momento da invasão,mas ainda assim, um porta-voz da Câmara dos Comuns assegurou que os funcionários lidaram com a situação."Estamos em crise e o que se passa nesta sala todos os dias faz de todos nós uma piada, não nos podemos dar ao luxo de continuar assim". Precisamos de uma nova forma de tomar decisões, onde mais vozes sejam ouvidas", disse um dos manifestantes dentro do parlamento, num vídeo.De acordo com o grupo, cinquenta pessoas estiveram envolvidas nesta primeira parte de um plano que têm para setembro.O incidente suscitou preocupações com a segurança e com a forma como os visitantes são controlados pelos seguranças à entrada.Algumas partes do Parlamento britânico estão abertas ao público mas o acesso à Câmara dos Comuns é restrito a visitas guiadas.O "Extinction Rebellion" já causou o caos no trânsito no centro de Londres e é conhecido pelos protestos contra as alterações climáticas.