Parlamento do Reino Unido suspenso até outubro após sessão desta segunda-feira

O parlamento do Reino Unido vai ser suspenso esta segunda-feira, anunciou o gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Jonhson.O primeiro-ministro britânico começou a perder a maioria na Câmara dos Comuns, o que percipitou a aprovação da lei que obriga ao adiamente do Braxit de 31 de outubro para 31 de janeiro. Numa moção, o líder dos conservadores propôs ainda a realização de novas eleições - alternativa fortemente rejeitada.No entanto, a intenção de Boris Jonhson continua a ser uma saída da União Europeia, sem acordo, prevista para o dia 31 de outubro.Em comunicado o primeiro-ministro voltou a falar em eleições antecipadas: "Se os deputados quiserem resolver isto, existe uma maneira fácil, aprovem novas eleições esta segunda-feira e deixem o público escolher", acrescentou.A suspensão até 14 de outubro, aceite pela rainha a 28 de agosto, causou uma onda de indignação no Reino Unido, levando a oposição a qualificar a decisão como um "escândalo e uma ameaça à democracia" e uma manobra para forçar um 'Brexit' sem acordo a 31 de outubro.