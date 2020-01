Parlamento iraquiano aprova expulsão de tropas norte-americanas do país

Adel Abdul Mahdi, que, tudo indica, assinará.



Os deputados iraquianos votaram este domingo uma resolução que põe fim à ocupação militar norte-americana no país, expulsando assim as forças armadas do país liderado por Donald Trump. A sessão da assembleia legislativa foi convocada de emergência, com o escalar da tensão na região.A votação não deixou margem para dúvidas, com 170 votos a favor e 0 contra. No entanto, muitos dos deputados, a maioria curdos e sunitas, estiveram ausentes da sessão, uma vez que o parlamento é composto por 328 deputados.A proposta segue agora para a mesa do primeiro-ministro,