Parlamento timorense aprova renovação de situação de emergência

O Parlamento Nacional timorense aprovou esta quinta-feira a autorização ao Presidente da República para a renovação da situação de emergência durante 30 dias, até ao início de outubro, devido à pandemia da covid-19.

A autorização foi aprovada numa reunião plenária extraordinária do Parlamento Nacional por 40 votos a favor e sete abstenções, numa sessão em que estiveram ausentes 18 deputados, a maioria do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), na oposição, com os restantes membros do partido a absterem-se.

O chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo, deverá agora declarar a renovação do estado de emergência, que termina na sexta-feira.