Partido de extrema-direita espanhol convoca manifestação e inclui Portugal no mapa de Espanha

Estudiar geografía ya para otro día @vox_es pic.twitter.com/e132bUG7Wp — CUENCA (@CuencaAsecas) January 4, 2020

Parece que Portugal, Gibraltar y Andorra ahora son de España también. A cambio hemos cedido las Canarias, Ceuta y Melilla y las Baleares. Buen trabajo AbasCAL y arena — en sirius black (@pirque07) January 3, 2020





O partido de extrema-direita espanhol, VOX, terceira força no Parlamento em Espanha, convocou uma manifestação geral em frente a todas as câmaras municipais já para o próximo dia 12 de janeiro. A particularidade desta 'convocatória' está na imagem utilizada para difundir a iniciativa, Portugal aparece ligado a Espanha e não há qualquer referência a territórios como Baleares ou Canárias."Por um Governo que respeite a constituição e a soberania", pode ler-se na convocatória que já foi amplamente criticada nas redes sociais por esquecer alguns dos importantes territórios espanhois.A manifestação convocada para o dia 12 de janeiro é uma forma de protesto para com a coligação de governo entre o Podemos e o PSOE, que formalizou um acordo com a Esquerda Republicana da Catalunha para o estabelecimento de uma plataforma de diálogo entre o executivo central e o autonómico e a realização de uma consulta popular na Catalunha.