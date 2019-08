Partido de Jair Bolsonaro explusa ex-actor porno Alexandre Frota

O partido do presidente Jair Bolsonaro, PSL, Partido Social Liberal, expulsou esta terça-feira o deputado e ex-actor de filmes pornográficos Alexandre Frota, um dos seus parlamentares de maior prestígio.



Luciano Bivar, presidente do PSL, confirmou a desfiliação de Alexandre Frota no final da manhã, após uma reunião extraordinária da direção do partido em Brasília.

A expulsão do ex-actor, que foi vice-presidente do grupo parlamentar e um dos principais articuladores do governo no Congresso, terá sido pedida pelo próprio Jair Bolsonaro.



A imagem do deputado ficou manchada no partido após este criticar mais de uma vez as declarações e atitudes do presidente da República. Como tal, Bolsonaro, como já fez com dezenas de outros aliados e até com ministros que discordaram dele, exigiu a expulsão do ex-actor, eleito deputado federal por São Paulo com expressiva votação nas eleições de outubro do ano passado.

Nos últimos meses, a atuação de Alexandre Frota foi decisiva para o governo conseguir aprovar a polémica reforma da Segurança Social, mas na votação final, o deputado absteve-se, já nessa altura em protesto devido às pressões de Bolsonaro. Isso deixou o presidente furioso e precipitou a expulsão concretizada esta terça-feira.

Alexandre Frota também foi contra a decisão de Bolsonaro de indicar um dos filhos, Eduardo Bolsonaro, como embaixador do Brasil nos EUA, considerando essa indicação familiar totalmente despropositada e um abuso de poder.



Em outras oportunidades, o ex-actor tinha afirmado estar profundamente dececionado com a atuação de Bolsonaro como presidente, que, segundo ele, contrasta frontalmente com o que o hoje presidente prometeu durante a campanha eleitoral que o levou ao poder.

Apesar da expulsão do partido pelo qual foi eleito, Alexandre Frota não perderá o mandato de deputado e poderá continuar a atuar no Congresso como independente ou ingressar num dos muitos partidos que já manifestaram interesse na sua filiação.