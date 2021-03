A União Democrata Cristã (CDU) sofreu ontem uma pesada derrota nas eleições Regionais de Baden-Württemberg e da Renânia-Palatinado, comprometendo as aspirações do sucessor de Angela Merkel à frente do partido, Armin Laschet, de liderar os conservadores nas Legislativas de setembro.









De acordo com as projeções, os Verdes repetiram a vitória de há cinco anos em Baden-Württemberg com 31,5%, enquanto a CDU não foi além dos 23%, menos quatro pontos que em 2016. Já na vizinha Renânia-Palatinado, o partido de Merkel e Laschet, que em fevereiro liderava as intenções de voto, obteve apenas 25,5%, ficando atrás do SPD, que foi o partido mais votado com 33,5%. A confirmarem-se estes números, ambos os estados serão governados por coligações ‘semáforo’, que juntam os Verdes, os sociais-democratas do SPD e os Liberais, relegando o maior partido alemão para a oposição.

A nível nacional, a CDU continua a liderar as intenções de voto, mas o descontentamento com as medidas de combate à pandemia e o escândalo que levou à demissão de vários deputados acusados de lucrar com contratos para o fornecimento de máscaras fizeram mossa na popularidade do partido e deixaram o recém-eleito Laschet numa posição delicada e à mercê dos ataques de Markus Soeder, líder do partido bávaro CSU, aliado da CDU, que não esconde a ambição de ser o candidato conservador em setembro.