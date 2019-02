Passageiro encontra câmara embutida em ecrã de televisão de avião

Vitaly Kamluk questiona se a companhia aérea está a espiar os passageiros.

Um passageiro da companhia aérea Singapore Airlines encontrou uma pequena câmara embutida no ecrã de televisão que se situava em frente ao seu banco dentro do avião.



Vitaly Kamluk questionou a companhia pela estranheza do aparelho através de uma publicação no Twitter.



A Singapore Airlines alega que a câmara está desativada, no entanto, vários utilizadores do Twitter especulam que esta e outras companhias aéreas possam ter este sistema, mas com as câmaras ligadas.



Muitos acreditam ainda que esta possa ser uma forma das companhias espiarem os seus passageiros.