Passageiros fingem precisar de cadeiras de rodas para passar à frente nas filas de aeroporto

Alguns passageiros que esperam nos aeroportos pela chegada do avião começaram a fingir que precisam de cadeiras de rodas para conseguirem passar à frente nas filas de espera.De acordo com o jornal The Guardian, esta atitude por parte dos passageiros surge depois de um internauta ter partilhado um vídeo na rede social Tik Tok, onde sugere este comportamento.Jonh Holland-Kayne, chefe executivo do aeroporto de Heathrow, em Londres, no Reino Unido, referiu que estas atitudes são "erradas de se fazer"."Temos mais procura do que tínhamos antes da pandemia", admitiu Holland-Kayne, surpreso com a quantidade de pessoas que agora recorrem às cadeiras de rodas. "Isto é absolutamente errado", acrescenta.No mês de junho, um utilizador do Tik Tok publicou um vídeo de si próprio onde finge estar magoado, pedindo uma cadeira de rodas para conseguir movimentar-se dentro do aeroporto."Tive de fingir que estava magoado na perna para passar mais depressa no controlo de segurança e entrar no avião", explica o internauta.O vídeo tornou-se viral nas redes sociais, fazendo com que as pessoas começassem a replicar esta ideia."Se for ao Tik Tok verá que esta é uma das maneiras sugeridas. Por favor, não façam isto", apelou o chefe do aeroporto de Heathrow.