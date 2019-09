Pastora evangélica encontrada morta no frigorífico de casa no Brasil

Uma pastora evangélica de 47 anos, Ione Angélica Máximo dos Santos, foi encontrada morta dentro do frigorífico da própria casa, em Miguel Pereira, cidade turística na região serrana do sul do estado brasileiro do Rio de Janeiro. A religiosa estava desaparecida desde o passado dia 24.

Foi um irmão da vítima quem encontrou o corpo ao ir a casa da pastora, por ter considerado estranho que ela não lhe tivesse ligado no dia do aniversário dele. Ione estava amordaçada e amarrada com um lençol e pedaços de arame.

De acordo com as primeiras informações avançadas pela polícia, e que ainda precisam ser confirmadas por autópsia, é bastante provável que a religiosa tenha sido colocada dentro do frigorífico ainda viva. Ela não apresentava qualquer vestígio de agressão ou outro que indicasse que foi assassinada antes de ser colocada no frigorífico.

A morte de um homem que se tornou suspeito ao não obedecer a ordem de parar numa operação da Polícia Militar da cidade de Aparecida de São Manuel, no estado vizinho de São Paulo, pode indirectamente ter identificado e punido o presumível autor do crime. O homem morto pela polícia, Luan Nilton Martins, de 30 anos, era namorado da pastora e, ao ser abatido, estava com os documentos dela.