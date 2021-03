Pedófilo diz que "a idade é apenas um número" depois de enviar mensagens de cariz sexual para uma menina de 12 anos

Um homem foi condenado a prisão, esta segunda-feira, por trocar fotografias e mensagens com o que ele pensava ser uma menina de 12 anos.



Michael Wem foi apanhado por uma rede organizada para encontrar pedófilos em Inglaterra e na verdade o homem nunca trocou mensagens com a menina de 12 anos, mas sim com os inspetores.

Em tribunal, o homem britânico de 33 anos, disse que "a idade é só um número" e que "queria alguém mais jovem, quanto mais jovem melhor". E admitiu que "não há problema um homem adulto beijar uma menina de 12 anos".

Segundo o DailyStar, os factos ocorreram em abril de 2019 e dizem respeito a mensagens de cariz sexual assim como fotografias e vídeos de nudez que o homem enviava à suposta menina". Após ser preso foram encontradas imagens e mensagens para um pai que dizia: "a minha fantasia é uma menina. Mostra-me fotos da tua filha de 12 anos para que eu possa violá-la".