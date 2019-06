Pedófilos no Alabama obrigados a castração química para obterem liberdade condicional

Os pedófilos no estado do Alabama, nos Estados Unidos, vão ser obrigados à castração química caso queiram sair em liberdade condicional. A lei foi ratificada esta segunda-feira pela governadora daquele estado, Kay Ivey, e aplica-se a pedófilos cujas vítimas tenham menos de 13 anos.





Os criminosos têm de começar o processo pelo menos um mês antes da libertação e tem de continuar até o tribunal determinar que "já não é necessário".Os medicamentos - comprimidos ou injeções - que inibem a produção de testosterona, diminuindo a libido, serão administrados pelo departamento de saúde pública do Estado e o pagamento dos mesmos terá de ser suportado pelos condenados."A nova legislação é um passo em frente para proteger as crianças no Alabama", garantiu a governadora.

Ambas as câmaras do Congresso do Alabama aprovaram a nova medido o passado mês, tendo sido apresentada pelo congressista republicano Steve Hurst.