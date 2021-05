Sobe para 23 o número mortos em acidente de metro no México. Há crianças entre as vítimas

Claudia Sheinbaum

Sheinbaum afirma que há menores entre as vítimas mortais

Pelo menos 23 pessoas morreram e 70 ficaram feridas no desabamento de um viaduto do metro para uma estrada na Cidade do México, capital do México. O viaduto desabou em cima de carros, tendo pelo menos um carro ficado preso entre os escombros, avançou a presidente da câmara da capital,Há várias equipas de emergência no local à procura de sobreviventes. 49 pessoas já foram hospitalizadas eInicialmente a Proteção Civil tinha dado conta de 13 mortos, no entanto, o número tenderá a aumentar conforme avançarem as buscas das equipas de emergência."Até ao momento, e num balanço provisório, 13 pessoas morreram e 70 ficaram feridas e estão a ser levadas para diferentes hospitais", indicava inicialmente, numa mensagem na rede social Twitter, a Secretaria de Gestão Integral de Riscos e Proteção Civil da capital mexicana.O acidente ocorreu à noite, quando uma ponte da linha 12 do metropolitano de superfície, perto da estação Olivos, no sul da capital, se desmoronou, no momento em que passava uma composição de várias carruagens.