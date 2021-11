Pelo menos 18 navios presos no gelo depois de Oceano Ártico congelar inesperadamente

Pelos menos 18 navios de carga ficaram presos depois de o Oceano Ártico ficar totalmente congelado de forma inesperada perto da costa da Rússia.



O jornal Independent avança que o gelo tem, neste momento, até 30 centímetros de espessura desde que se formou.

As empresas dos navios de carga foram apanhadas de surpresa pelo congelamento precoce e podem agora ter que esperar dias até serem retirados do local.



O capitão de um dos navios, Viktor Gil, contou que a situação é "bastante terrível", mas garante que a tripulação tem mantimentos suficientes para esperar pelo momento em que serão retirados do gelo, daqui a mais ou menos uma semana.

No passado, o clima mais quente causado pelas mudanças climáticas permitia que os navios cruzassem partes da rota marítima do norte da Rússia em novembro sem incidentes. Este ano, não foi bem assim.