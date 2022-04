Pelo menos 19 mortos em confronto numa prisão no Equador

Subiu para 19 o número de mortos na sequência de confrontos no domingo na prisão de El Turi, em Cuenca, no sul do Equador, disse a Procuradoria Geral do país.

"Até o momento, as equipas da Procuradoria e da Polícia Criminal confirmaram que há 19 PPL [pessoas privadas de liberdade] que morreram no centro de detenção de El Turi", disse a Procuradoria na rede social Twitter.

O ministro do Interior, Patricio Carrilo, já tinha dito, numa conferência de imprensa, que tinham sido encontrados 13 mortos "no exterior" da prisão, cinco dos quais estavam mutilados.