Pelo menos 21 trabalhadores continuam este domingo presas numa mina de carvão na província noroeste chinesa de Xinjiang, depois de ter sido acidentalmente inundada, noticiou a agência de notícias estatal, a Xinhua.

As autoridades locais, citadas pela Xinhua, disseram que oito dos 29 trabalhadores que estavam no fosso no momento do incidente já foram resgatados.

De acordo com a mesma fonte, as equipas de salvamento continuam as operações de salvamento.