Pelo menos 24 feridos em ataque de Kiev com mísseis na Crimeia

A Rússia acusou esta quarta-feira a Ucrânia de ter levado a cabo um ataque com mísseis contra a cidade portuária de Sebastopol, na Crimeia, península ucraniana anexada por Moscovo em 2014, ferindo pelo menos 24 pessoas.

O ataque ocorreu por volta das 03h00 (01h00 em Lisboa) e, apesar de as defesas antiaéreas terem sido ativadas, causou um incêndio no estaleiro naval de Svemorzavod, de acordo com o governador imposto pela Rússia em Sebastopol.

"De acordo com informações preliminares, o incêndio foi causado por um ataque com mísseis", escreveu Mijaíl Razvozhaev, na plataforma de mensagens Telegram.