Pelo menos 26 mortos e 35 feridos em queda de autocarro em ravina na Indonésia

Pelo menos 26 pessoas morreram e 35 ficaram feridas quando um autocarro de turismo caiu numa ravina na principal ilha indonésia de Java, devido a uma falha nos travões, afirmou esta quinta-feira a polícia.

O autocarro transportava um grupo de estudantes do ensino secundário e os pais, da cidade de Subang para um local de peregrinação no distrito de Tasikmalaya. O acidente ocorreu na quarta-feira, numa estrada sinuosa, disse o chefe da polícia local.

Eko Prasetyo Robbyanto afirmou que o autocarro caiu numa ravina de 20 metros depois de o condutor ter perdido o controlo do veículo, numa área com vários declínios acentuados no distrito de Sumedang.