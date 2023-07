Pelo menos 27 mortos e 80 desaparecidos devido a deslizamento de terras na Índia

Pelo menos 27 pessoas morreram e outras 80 estão desaparecidas na sequência de um deslizamento de terras que atingiu uma aldeia no oeste da Índia na quarta-feira, indica o balanço este sábado atualizado pelas autoridades.

O deslizamento ocorreu numa pequena aldeia localizada do estado Maharashtra devido às fortes chuvas, provocando também 21 feridos, oito dos quais continuam hospitalizados.

Segundo a informação este sábado publicada pela Autoridade Estatal de Gestão de Desastres de Maharashtra, o número de mortes subiu para os 27 e continuam a decorrer no terreno as operações para encontrar as pessoas desaparecidas, que as autoridades estimam que possam ser mais de 80.