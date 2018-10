Morreram 34 estudantes dentro de uma igreja após sismo e tsunami na Indonésia

Edifício sucumbiu devido ao sismo de magnitude 7,5 seguido de tsunami que abalou a Indonésia na sexta-feira.

Por Lusa | 02:26

Pelo menos 34 estudantes de teologia morreram dentro de uma igreja na ilha de Celebes, que sucumbiu devido ao sismo de magnitude 7,5 seguido de tsunami que abalou a Indonésia na sexta-feira, disse a Cruz Vermelha.

De acordo com a porta-voz da Cruz Vermelha local, Aulia Arriani, 52 estudantes de teologia continuam desaparecidos.

"No total foram encontrados trinta e quatro corpos pelas equipas de resgate", disse Aulia Arriani, afirmando que os 86 estudantes participavam num retiro religioso no distrito de Sigi Biromaru, no norte da ilha.