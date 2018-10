Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Busca desesperada por sobreviventes na Indonésia

Autoridades lutam para tentar encontrar pessoas com vida entre a destruição causada pelo sismo e tsunami que atingiram a ilha.

Por Ricardo Ramos | 08:54

As equipas de resgate indonésias trabalhavam este domingo contra o tempo para tentar encontrar sobreviventes do sismo seguido de tsunami que devastou a parte central da ilha de Celebes e matou pelo menos 832 pessoas, segundo o último balanço avançado pelas autoridades.



Dezenas de pessoas estarão sepultadas sob os escombros de vários hotéis e um centro comercial de oito andares que colapsaram na cidade de Palu, a mais atingida. Era aí que estavam este domingo concentrados os trabalhos de resgate, dada a possibilidade de ainda haver pessoas com vida sob os escombros. Pelo menos uma mulher foi resgatada de um dos hotéis e, noutro ponto da cidade, uma adolescente de 15 anos foi salva após passar dois dias presa nos escombros inundados de uma casa.



As equipas de socorro ainda não conseguiram chegar à localidade de Donggala, 10 quilómetros a norte de Palu, de onde nada se sabe desde sexta-feira. O vice-presidente indonésio já avisou que o número de vítimas vai aumentar substancialmente nos próximos dias e deverá atingir "vários milhares".



Pelo menos 71 estrangeiros que estavam na cidade de Palu estão dados como desaparecidos. A maioria são tailandeses e chineses, mas há também pelo menos três franceses, um alemão e um belga na lista de desaparecidos.n *com agências