UE avança com 1,5 milhões de euros para ajudar vítimas de sismo e tsunami na Indonésia

Por Lusa | 14:32

A União Europeia (UE) vai avançar com 1,5 milhões de euros para prestar uma ajuda humanitária de emergência às vítimas do sismo e do tsunami que afetaram na sexta-feira a ilha indonésia de Celebes, foi este domingo divulgado.

O mais recente balanço das autoridades locais dá conta de 832 mortos, bem como de 540 pessoas hospitalizadas e de 16.732 deslocados. O governo indonésio já admitiu que o número de vítimas mortais pode chegar aos milhares.

A ajuda do bloco comunitário vai servir para "fornecer bens essenciais como comida, abrigos, água, produtos médicos e de saúde", referiu o comissário europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, o cipriota Christos Stylianides, citado num comunicado divulgado este domingo.