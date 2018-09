Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo e tsunami fazem centenas de mortos na Indonésia

Localidade costeira de Palu foi arrasada por ondas que chegaram aos seis metros.

Por Ricardo Ramos | 01:34

Osismo seguido de tsunami que na sexta-feira atingiu a ilha de Celebes, na Indonésia, fez pelo menos 384 mortos e deixou dezenas de desaparecidos. O balanço provisório, avançado ontem pelas autoridades, deverá aumentar nas próximas horas. Receia-se que muitas vítimas tenham sido arrastadas pelo mar ou estejam por debaixo dos escombros dos edifícios.



A região central da ilha foi a mais afetada. Passavam poucos minutos das 18h00 de sexta-feira (10 da manhã em Lisboa) quando foi sentido um primeiro sismo de 6 graus na Escala de Richter, que fez pelo menos um morto e vários feridos. Minutos depois, a mesma zona foi abalada por um devastador sismo de 7,5 graus, que teve o seu epicentro no Pacífico a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros e deu origem a um tsunami de grandes dimensões com ondas que atingiram os 6 metros de altura e que avançaram a grande velocidade, atingindo em cheio a cidade da Palu, onde centenas de pessoas preparavam um festival anual na praia e não tiveram tempo de fugir.



Imagens registadas por populares mostram as ondas a avançar dezenas de metros costa adentro, arrastando tudo à sua passagem. Centenas de edifícios foram derrubados, incluindo uma mesquita, um centro comercial e parte de um hospital. O aeroporto local ficou inoperacional devido aos danos provocados pelo sismo. Não há eletricidade e as comunicações colapsaram, dificultando os trabalhos de resgate.



Até ao final do dia de ontem, as autoridades ainda não tinham conseguido contactar a cidade de Donggala, onde residem mais de 300 mil pessoas, e temia-se o pior.



Além dos 384 mortos já confirmados, há ainda a registar mais de 500 feridos e dezenas de desaparecidos. Números provisórios, que certamente serão ultrapassados à medida que a verdadeira dimensão da tragédia seja conhecida.



PORMENORES

Sistema de alerta falhou

As autoridades emitiram um alerta de tsunami após o sismo, mas o mesmo foi levantado meia hora depois. Muitas pessoas não receberam os avisos no telemóvel devido ao colapso das telecomunicações. Os sensores mais próximos da ilha estavam a mais de 200 km e não registaram as ondas gigantes.



Tsunami de 2004

A Indonésia foi um dos países mais afetados pelo Tsunami de 2004 no Oceano Índico, que atingiu uma dezena de países e fez mais de 240 mil mortos, mais de metade dos quais na ilha de Sumatra.