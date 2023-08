Pelo menos 36 mortos nos incêndios florestais no Havai

Pelo menos 36 pessoas morreram e várias estão desaparecidas devido aos incêndios florestais que lavram com intensidade no condado do Maui, no Havai."À medida que os esforços de combate ao fogo continuam, foram registadas até à data 36 vítimas mortais no incêndio de Lahaina, que continua ativo", referiu o comunicado, divulgado na quarta-feira na rede social X (antigo Twitter).As chamas levaram à ativação do estado de emergência e a que milhares de pessoas precisassem de ser retiradas de casas. Dado o pânico, alguns moradores chegaram a atirar-se à água para se protegerem.Segundo o The Independent, para além do combate ao fogo, decorre uma grande operação de busca e resgate.Os incêndios foram alimentados por ventos fortes do furacão "Dora" que passou, tendo destruído centenas de edifícios e queimado algumas áreas. Grande parte da cidade turística de Lahaina, na costa oeste de Maui, foi afetada.