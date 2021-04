Pelo menos 43 crianças foram mortas por elementos das Forças Armadas desde o início do golpe militar no Myanmar, a 1 de fevereiro.



A informação foi divulgada pela Organização não-governamental, Save The Children.



Entre as vítimas mortais encontra-se uma menina de 7 anos, atingida mortalemente a tiro dentro da sua casa em Mandalay.

