Pelo menos 47 pessoas soterradas e dois mortos em aluimento de terras na China

Pelo menos duas pessoas morreram e outras 47 pessoas ficaram esta segunda-feira soterradas num aluimento de terras na província montanhosa de Yunnan, no sudoeste da China, obrigando à retirada de 200 residentes.

A catástrofe ocorreu pouco antes das 06h00 (22h00 de domingo em Lisboa) na aldeia de Liangshui, sob administração da cidade de Tangfang.

Mais de 200 militares foram já destacados para operações de resgate, que prosseguem depois de terem sido retiradas mais de duzentas pessoas da zona.

Embora tenham sido já encontradas duas pessoas "sem sinais de vida" entre as que ficaram soterradas, as informações divulgadas por fontes oficiais até às 13h30 (05h30 em Lisboa) ainda não dão conta do número de feridos ou de sobreviventes.