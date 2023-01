Pelo menos sete mortos em ataque armado contra sinagoga em Jerusalém

Sete pessoas morreram e 10 ficaram feridas num tiroteio numa sinagoga, no bairro de Neve Yaakov, em Jerusalém Oriental, avançou o ministério dos negócios estrangeiros de Israel citado pela Reuters.O atirador foi baleado e morto, informou o jornal israelita Haaretz.O homem terá ficado à espera que as vítimas saíssem da sinagoga e abriu fogo.A polícia adianta que depois de o agressor ter disparado contra as pessoas, a arma de fogo terá ficado encravada e sem munições, tendo-o levado a regressar para o carro para fugir do local.Três dos feridos foram levados para o Centro Médico de Hadassah em Jerusalém, incluindo uma mulher de 70 anos e um homem de 20 anos em estado grave e um rapaz de 14 anos.