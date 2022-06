Pelo menos dez pessoas morreram esta quarta-feira e 50 ficaram feridas no descarrilamento de um comboio, no centro do Irão, noticiaram os meios de comunicação oficiais iranianos.

O acidente ocorreu pelas 05h30 (02h30 em Lisboa) quando descarrilaram três carruagens da composição que fazia a ligação entre Mashhad e Yazd.

"Três carruagens descarrilaram e infelizmente dez pessoas morreram", disse à televisão estatal o governador da cidade de Tabas, Ali Akbar Rahimi. O acidente ocorreu numa zona nos arredores de Tabas.