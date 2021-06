Pelo menos dois mortos em tiroteio no centro dos Estados Unidos da América

Pelo menos duas pessoas foram mortas a tiro, na segunda-feira, no estado do Colorado, no centro dos Estados Unidos, por um atirador, posteriormente abatido pela polícia, disseram as autoridades.

O tiroteio, no qual morreu um agente, ocorreu perto da biblioteca da cidade de Arvada, a cerca de dez quilómetros a noroeste do centro de Denver, disse o responsável da polícia local, Ed Brady, em conferência de imprensa.

A segunda vítima foi levada para um hospital, onde morreu. O agressor também foi morto a tiro, acrescentou.