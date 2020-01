Pelo menos dois polícias mortos em tiroteio no Havai

Pelo menos dois polícias morreram este domingo num tiroteio em Honolulu, no Havai.







Depois do tiroteio, deflagrou um incêndio no espaço onde terá ocorrido o tiroteio e alastrou-se depois a duas casas vizinhas.









O suspeito deste ataque ainda não foi detido pelas autoridades. Foi pedido às pessoas que evitem passar pela zona.



Em atualização