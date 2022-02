As causas do incêndio e o estado de saúde dos feridos ainda são desconhecidos.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um incêndio que deflagrou, este sábado, no Hotel Coronado, em Barcelona, Espanha.Várias pessoas foram vistas a saltar das janelas do quarto andar para colchões colocados na rua pelos vizinhos para amortecer a queda, avançou o jornal La Vanguardia.

Os bombeiros receberam o aviso às 12h56 e dez equipas foram enviadas para a área.

El fuego se ha producido sobre las 12:50 horas. La gran cantidad de humo ha obligado a dos personas a saltar del edificio. Una mujer ha caído en el centro del colchón, peroun hombre ha golpeado parte de su cuerpo con el suelo.Los bomberos han tardado unos 7 min, según una vecina. pic.twitter.com/2mfxiVCM0Q — Guillem Andrés (@Guillem_Andres) February 12, 2022