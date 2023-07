Pelo menos sete mortos em derrocada de prédio nos arredores do Cairo

Pelo menos sete pessoas morreram esta segunda-feira na sequência do colapso de um edifício de apartamentos na capital do Egito, disseram esta segunda-feira os meios de comunicação estatais, adiantando que as equipas de resgate estão no local.

De acordo com a agência de notícias MENA os socorristas retiraram, pelo menos, sete corpos dos escombros do edifício de quatro andares localizado em Hadaeq el-Qubbah, periferia da cidade do Cairo.

Até ao momento, quatro pessoas foram retiradas com vida dos destroços do prédio e transportadas para o hospital.

As forças policiais isolaram a zona para permitir um melhor acesso às equipas de resgate.

Desconhecem-se os motivos que provocaram o colapso do prédio, uma situação frequente no Egito devido à fraca qualidade dos materiais de construção e à falta de manutenção, sobretudo nas zonas mais desfavorecidas do país.

Nos últimos anos, o Governo tem tentado contrariar a construção ilegal de habitações construindo novas cidades e recolocando as populações de prédios em risco de derrocada.