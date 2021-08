Pelo menos sete pessoas morrem esmagadas no pânico de tentar entrar no aeroporto de Cabul

Viveram-se momentos de pânico quando uma grande multidão tentou irromper pelo aeroporto de Cabul este domingo de manhã. A debandada de afegãos que tentam sair do Afeganistão após a tomada de poder dos talibãs fez pelo menos sete mortos, de acordo com as forças militares inglesas.O caso surge no mesmo dia em que a ameaça de intervenção do grupo terrorista Daesh na crise naquele país já levou os EUA a tomae medidas. Aviões militares norte-americanos têm efetuado manobras de diversão no aeroporto, inclusive largar 'flares', de forma a confundir eventuais mísseis com deteção de calor apontados aos aviões que efetuam o resgate no aeroporto. Ao mesmo tempo, ouvem-se tiros disparados pelos talibãs, que cercam o espaço e tentam travar quem desespera para fugir.O Ministério da Defesa inglês, em comunicado divulgado, informou que "as condições no terreno continuam extremamente desafiadoras", e que está a ser feito "tudo o que é possível para gerir a situação da forma mais segura possível".Também a Embaixada dos EUA emitiu um novo aviso, pedindo aos cidadãos para não se dirigirem ao aeroporto de Cabul sem intrução específica de um reporesentande do governo norte-americano. Fonte oficial não revela a natureza da ameaça do Dash, mas descreveu-a à Associated Press como "significativa".Não há para já nenhum ataque confirmado do Daesh, grupo terrorista que os talibãs chegram a combater.