Pelo menos 34 mortos em deslizamento de terras na Colômbia

Pelo menos 34 pessoas morreram devido a um deslizamento de terras que enterrou um autocarro, em Risaralda, Colômbia, confirmou a agência governamental de desastres colombiana esta segunda-feira.

Ao confirmar o acidente, o Presidente colombiano, Gustavo Petro, indicou que "desde muito cedo fizemos todos os esforços possíveis para resgatar com vida as pessoas sepultadas pelo deslizamento de terras em [no município] de Pueblo Rico, Risaralda".

Uma das vítimas é uma rapariga de sete anos, indicou a agência noticiosa Efe. Oito das vítimas eram menores.

Um autocarro de transporte de passageiros que saiu de Cali com destino aos municípios de Condoto e Quibdó, no departamento de Chocó (oeste), ficou soterrado com pelo menos 34 passageiros após um deslizamento perto de Santa Cecilia, zona rural do município de Pueblo Rico.

Por sua vez, o governador de Risaralda, Victor Manuel Tamayo, indicou que desde a madrugada de domingo decorrem operações de resgate em Pueblo Rico.

"Em conjunto com a Coordenação departamental de gestão do risco e organismos de socorro estamos na zona para liderar o Posto de comando unificado [PMU] e colocar todas as nossas capacidades para salvar vidas", referiu.

Os trabalhos de resgate na zona foram dificultados pelas condições climatéricas, com chuvas contínuas que provocaram novos deslizamentos de terras.