Pelo menos 15 migrantes mortos após dois naufrágios em águas gregas

Pelo menos 15 pessoas morreram quando dois barcos que transportavam migrantes afundaram em águas gregas na noite desta quarta-feira, com socorristas à procura de dezenas ainda desaparecidos, disseram as autoridades esta madrugada.

A guarda costeira disse que 15 corpos tinham sido recuperados perto da ilha de Lesbos, depois de um barco que transportava cerca de 40 pessoas se ter afundado.

Cinco pessoas foram resgatadas e três tinham sido localizadas num afloramento rochoso perto do local do naufrágio. Um segundo esforço de salvamento foi lançado várias centenas de quilómetros a oeste, perto da ilha de Kythira, onde outra embarcação com cerca de 100 migrantes bateu nas rochas e afundou-se.