Pelo menos três pessoas morreram no sábado quando um camião de uma empresa de transportes espanhola atropelou várias pessoas que participavam num churrasco de bairro, numa localidade perto de Roterdão, disse a polícia.

O condutor, um espanhol de 46 anos, ficou ileso e foi detido, no âmbito da investigação em curso, de acordo com um comunicado divulgado no site da polícia holandesa.

"Neste momento, todos os cenários ainda estão abertos", indicou sobre o acidente, ocorrido pelas 18h00 (17h00 em Lisboa).