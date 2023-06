Pescador encontrado vivo após 48 horas agarrado a bóia. Barco naufragou durante ciclone

Mais um pescador do barco que naufragou a 180 km da costa do estado brasileiro de Santa Catarina durante um ciclone na sexta-feira foi encontrado vivo, agarrado a uma bóia de sinalização depois de passar 48 horas dentro de água. Deivid Luiz Monteiro Ferreira, de 38 anos, estava extremamente exausto, desidratado e com hipotermia, pois o Brasil enfrenta há vários dias uma vaga de frio muito acima do normal.

Foi um navio de pesquisa que se tinha juntado às equipas de socorro, como fizeram muitas embarcações oficiais e particulares, que localizou domingo à noite Deivid, já muito perto de perder os sentidos, a 20 km do local do naufrágio. Um dia antes, sábado, um rebocador já tinha encontrado outros cinco tripulantes do pesqueiro vivos, em cima de uma jangada improvisada, mas até à tarde desta segunda-feira não havia sinais dos outros dois tripulantes da embarcação.

O pesqueiro com os oito tripulantes desapareceu dos radares na noite de sexta, durante um ciclone que atingiu o estado vizinho, Rio Grande do Sul, com ventos de mais de 200 km, e afectou também Santa Catarina. A localização com vida de cinco tripulantes no sábado e do sexto no domingo reacendeu a esperança de todos os envolvidos de encontrarem os dois pescadores ainda vivos, mesmo com o mau tempo que continua na região, com ondas muito altas, ventos fortes e as temperaturas mais baixas do ano.