Pelo menos sete pescadores morreram e 14 estavam esta terça-feira à noite desaparecidos na sequência do naufrágio de um barco de pesca galego ao largo da Terra Nova, no Canadá. Há três sobreviventes que foram resgatados de uma balsa salva-vidas em hipotermia devido às águas geladas do Atlântico Norte.









O pesqueiro ‘Villa de Pitanxo’, propriedade de um armador de Pontevedra, transportava 24 tripulantes, 16 dos quais espanhóis. Dos restantes, cinco são do Peru e três do Gana. O barco naufragou um pouco antes das seis da manhã. As causas eram ontem desconhecidas.

As condições do mar, com ondas de quatro metros, vento forte e pouca visibilidade, prejudicaram a operação de resgate, na qual participaram um helicóptero, um avião e vários barcos de pesca, incluindo um português. As equipas de socorro avistaram quatro balsas, mas duas estavam vazias. esta terça-feira à noite tentavam alcançar à última.