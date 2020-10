Petra de Sutter é a primeira vice-primeira-ministra transgénero na Bélgica

A Bélgica nomeou para vice-primeira-ministra Petra de Sutter. Esta nomeação é um marco histórico, já que é a primeira pessoa transgénero a estar num governo belga e uma das primeiras políticas assumidamente trans da Europa.A deputada do Parlamento Europeu pelos Verdes tem 57 anos e vai integrar um executivo composto por uma coligação de sete partidos e liderado por Alexander De Croo, depois de quase dois anos sem que a Bélgica tivesse um governo.A médica e professora de ginecologia na Universidade de Ghent ficará responsável pela pasta da Administração Pública depois de uma carreira onde se destacou pelo combate na defesa dos direitos das mulheres, da igualdade de género e dos direitos sexuais reprodutivos.De Sutter passou pelo senado belga, pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e pelo Parlamento Europeu. "Estou incrivelmente grata pela confiança que recebi do meu partido", escreveu na sua conta de Twitter.A nomeação de De Sutter acontece na mesma semana em que na Roménia, o tribunal constitucional debateu a exclusão completa da temática de género e identidade de género dos currículos escolares.Numa entrevista publicada no seu próprio site, De Sutter explicava: "Eu tinha 40 anos quando decidi transformar-me totalmente na mulher que sempre fui e por causa dessa decisão perdi colegas, pessoas que conhecia e até amigos", mas reconhece ter tido muita sorte. "Nem toda a gente teve a sorte na vida que eu tive, em ser aceite no meu ambiente de trabalho, ser aceite pelo meu parceiro e amor. Na verdade, muitas poucas pessoas na minha situação tiveram a minha sorte."