Piloto Lewis Hamilton vai mudar de apelido para homenagear a mãe

Lewis Hamilton, um dos grandes nomes da Fórmula 1, está decidido a alterar o próprio nome para prestar uma homenagem à mãe.



O piloto sete vezes campeão mundial explicou, esta segunda-feira durante a Expo Dubai, os motivos para já ter pedido a alteração.

"O nome da minha mãe é [Carmen] Larbalestier e estou prestes a colocá-lo no meu. Não entendo por completo a ideia de, quando as pessoas se casam, a mulher perder o nome. E eu faço questão que o nome da minha mãe continue, tal como o apelido Hamilton", garantiu o piloto de 37 anos da Mercedes.

"É algo que significa imenso para mim. Tenho muito orgulho do nome da minha família", prosseguiu Hamilton, que corre contra o tempo para apresentar o novo nome na primeira prova do ano, no dia 20 de março, no circuito de Bahrein.

"Não sei se será este fim de semana, mas estamos a trabalhar nisso", frisou o piloto.