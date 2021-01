Polícia acusado de matar George Floyd vai ser julgado sozinho

O polícia de Minneapolis, nos EUA, responsável pela morte do afro-americano GEroge Floyd, vai ser julgado em separado dos restantes três ex-polícias acusados.



Derek Chauvin será julgado já em março, mas sozinho, devido à pandemia da Covid-19, avança o jornal "The Guardian". Os restantes polícias serão julgados no verão, segundo as ordens apresentadas pelo tribunal distrital de Hennepin.





A morte de Floyd gerou protestos nos EUA e um pouco por todo o mundo, reavivando o movimento 'Black Lives Matter' ('Vidas negras importam').

O juiz Peter Cahill justificou a decisão de dividir os julgamentos com as limitações de espaço físico imposta durante a pandemia.

Chauvin está acusado de homicídio em segundo grau e homicídio culposo. Os ex-oficiais Tou Thao, J Alexander Kueng e Thomas Lane estão ambos acusados ??de ajudar e encorajar à morte, assim como auxiliar no homicídio culposo. Os três polícias deverão começar a ser julgados a 23 de agosto.