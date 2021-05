Uma agente da polícia foi esfaqueada múltiplas vezes por um homem em La Chapelle-sur-Erdre, cerca de três quilómetros de Nantes.A polícia ficou gravemente ferida na coxa e foi transportada para as urgências do Hospital Universitário de Nantes.O suspeito colocou-se em fuga com a arma de serviço da vítima.