Polícia atacada com cocktails molotov e tijolos na Irlanda do Norte durante distúrbios

A Polícia foi atacada, este domingo, com cocktails molotov e tijolos em mais uma noite de violência na Irlanda do Norte.

"Esta foi a segunda noite consecutiva de eventos violentos registados nos arredores de Belfast, embora a violência não tenha sido tão prolongada como na noite de sábado", refere o The Independent. Durante a noite de sábado a polícia também foi atacada e indicou que os ataques podem estar relacionados com o crime organizado.

A tensão entre a comunidade e a polícia aumentou nos últimos meses devido aos acordos comerciais pós-Brexit que, segundo o jornais britânicos, criam barreiras entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido. E acrescentam que os tumultos podem estar relacionados com o facto de 24 políticos terem comparecido a um funeral em grande escala durante as restrições da Covid-19.

A polícia avançou que na noite de domingo um homem de 47 anos foi acusado de estar envolvido nos ataques e ser o autor do arremesso de uma cocktails molotov em Newtownabbey no sábado.

Sete pessoas já haviam sido indiciadas após os distúrbios na área de Sandy Row, com quatro adultos - três homens de 25, 21 e 18 anos, e uma mulher de 19 anos - foram acusados ??de motim.

Três adolescentes, com idades entre 17, 14 e 13 anos, também foram acusados ??pelos ataques.